Hugh Grant se zasnoubil s Jemimou Khanovou

Jemima, bývalá manželka pakistánské kriketové legendy Imrana Khana, prý souhlasila a navlékla si na ruku prsten s diamantem. Hughovi prý ale zatím řekla, že se svatbou ještě nějaký čas počkají.

"Začali se zase stýkat v dubnu. Bylo to po vzájemném souhlasu, že by tomu dali pořádnou novou šťávu a že pokud by jim to vycházelo, vzali by se," přiznal zdroj blízký Grantovi britskému listu Mail on Sunday.

Jenže Jemima se bojí zasnoubení zveřejnit, protože její matka Lady Annabel by prý zuřila. Vztahu s britským hercem totiž vůbec nefandí.

"Hugh nařídil Jemimě, aby nic neříkala, dokud neudělají oficiální oznámení. Jemima ví, že si musí být jistá na sto procent, že je to pro ni dobrá věc. To je také důvod, proč tak váhají se zveřejněním," dodal zdroj.

Grant se s Khanovou rozešel letos v únoru po třech letech vztahu. Poslední týdny je však společně spatřili na mnoha místech, mj. také v pařížském hotelu Ritz a v londýnských restauracích.

Hugh je teď tím, kdo na svatbu trochu tlačí. Nedávno totiž prohlásil: "Řekl jsem si, že být svobodný do čtyřicítky je fajn. Ale ve 46 už je to trochu znepokojující! Rád bych se oženil, ale zároveň jsem vyděšený těmi páry, které vidím kolem sebe, a jejich nedostatkem citu a vášně, což může vzniknout po řadě let ve vztahu."