Hugh Grant se učí mít rád dítě Liz Hurley

Vztah herců Hugha Granta a Liz Hurley se po dlouhých letech před několika měsíci rozpadl, bývalí partneři však stále bydlí blízko sebe. Jejich sídla v londýnském South Kensingtonu dělí pouze několik domů.

"Jsem ráda, že je Damianovým kmotrem právě Hugh," říká Liz Hurleyová. "Díky tomu, že bydlí nedaleko, vídají se spolu velmi často," dodává herečka.

Podle ní Hugh nikdy děti rád neměl, nebyl rodinný typ. "Trávit volný čas s dětmi, to on neznal," vypráví Grantova bývalá přítelkyně Liz. "Teď je ale radost pozorovat ty dva spolu."

Liz Hurleyová byla svým těhotenstvím nadšená. Litovala dokonce, že se nerozhodla mít děti daleko dříve. "Nikdy bych nevěřila, že vychovávat děti může být tak zábavné," svěřuje se Liz.

"Zní to možná divně, ale přála bych si mít šest dětí. Jediné, co na co vždycky nejvíc těším, je to, že přijdu domů a budu si hrát s Damianem. Je to moje zlatíčko, moje všechno," dodala Hurleyová.