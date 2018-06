Hugh Grant se svatby asi nedočká

„Není prostě připravená znovu se vdávat,“ prozradil přítel Khanové pro britský list Daily Mail, „Hugh v Jemimě našel konečně budoucí manželku a partnerku, která ho nemiluje jen kvůli penězům, protože je mnohem bohatší než on. V minulosti se dost obával holek, které mu chtěly navléct snubní prsten jen kvůli jeho majetku a slávě.“

Čtyřiačtyřicetiletý hrdina filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb si tak bude muset na roli manžela ještě nějaký čas počkat.

„Jemima se totiž ještě nepřenesla přes devítiletý vztah, který prožila s Imranem. Děsilo ji, že musí neustále létat do Pákistánu a zpět. Teď se znova bojí, že se zase bude muset přizpůsobit podobnému životnímu stylu, protože Hugh pro změnu létá mezi Londýnem, New Yorkem a Los Angeles,“ dodal přítel Jemimy s tím, že by se již chtěla usadit na jednom místě.