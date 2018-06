Hugh Grant se nahý stydí

13:12 , aktualizováno 13:12

Ani těm nejsvůdnějším modelkám jako jsou Heidi Klumová či Karolína Kurková by se zřejmě za žádnou cenu nepodařilo donutit britského herce Hugha Granta, aby se ve filmu svléknul do naha. Grant je v tomto případě totiž lehce britsky konzervativní. Své vnady před kamerou pečlivě skrývá, i když se rozhodně nemá za co stydět.