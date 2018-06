Hugh Grant je popáté otcem, prozradila jeho bývalka Elizabeth Hurley

Novinku o pátém potomku prozradila Grantova bývalá snoubenka a stále dobrá kamarádka Elizabeth Hurley (52). V pořadu Watch What Happens Live with Andy Cohen se jí zeptali, jestli ji překvapuje, že má Hugh čtyři děti.

„Minulý týden se mu narodilo další. Má pět dětí,“ řekla modelka a herečka s tím, že ji to nepřekvapuje. „Je okouzlující tatínek, opravdu rozkošný. Děti ho změnily z mrzouta na docela přijatelného bručouna. Pomohlo mu to.“

Herec o svém soukromí mluví velice zřídka, nedávno prozradil, co pro něj otcovství znamená. Poprvé se tatínkem stal v roce 2011 a pak se dříve bezdětný svůdník během čtyř let dočkal hned čtyř dětí. V rozhovoru s Jessem Caglem zavzpomínal na narození nejstarší dcery.

„Byli jsme všichni překvapeni. Je to ta nejhezčí věc, co se mi kdy stala. Zní to jako klišé, ale je to pravda. Nemůžete si pomoct. Je krásné mít kolem sebe všechnu tu lásku. Najednou někoho milujete víc než sebe, což je v mém případě neslýchané. Je to okouzlující,“ prohlásil.

Hugh Grant má dvě děti s bývalou přítelkyní, čínskou recepční Tinglan Hongovou. Mají spolu dceru Tabithu (6) a syna Felixe (4), který se narodil v době, kdy měl Grant už dítě se současnou partnerkou Annou Ebersteinovou.

Hugh a Anna mají pětiletého syna Johna (5) a dvouletou dceru, jejíž jméno herec zatím neprozradil.