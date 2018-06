Najednou někoho milujete víc než sebe, říká o dětech Hugh Grant

Poprvé se otcem stal v roce 2011 a pak se dříve bezdětný svůdník během čtyř let dočkal hned čtyř dětí. V rozhovoru s Jessem Caglem zavzpomínal na narození nejstarší dcery.

„Byli jsme všichni překvapeni. Je to ta nejhezčí věc, co se mi kdy stala. Zní to jako klišé, ale je to pravda. Nemůžete si pomoct. Je krásné mít kolem sebe všechnu tu lásku. Najednou někoho milujete víc než sebe, což je v mém případě neslýchané, a oni milují vás. Je to okouzlující,“ prohlásil.

Hugh Grant v rozhovoru žertoval, že jeho čtyři děti milují, když si dá na hlavu spodky a předstírá, že je zadek. Je to prý jejich nejoblíbenější hra. Na osobnější dotazy ohledně partnerek ale decentně nereagoval. Na otázku, jaký má vztah s matkami svých dětí, jen odpověděl: „Dobrý. Všechno je hezké.“

Hugh Grant má dvě děti s bývalou přítelkyní, čínskou recepční Tinglan Hongovou. Mají spolu dceru Tabithu (6) a syna Felixe (4), který se narodil v době, kdy měl Grant už dítě se současnou partnerkou Annou Ebersteinovou.

Hugh a Anna mají pětiletého syna Johna (5) a dvouletou dceru, jejíž jméno herec zatím neprozradil.

Na udílení letošních Zlatých glóbů bylo vidět, že Anna je opět těhotná. Její matka později švédskému tisku šťastnou novinu potvrdila. „Jsem velmi šťastná, že budu mít další vnouče. Narodí se brzy,“ řekla.