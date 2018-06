Hugh Grant maluje na porcelán

Dva nejdůležitější z filmu Notting Hill: Julia Robertsová a Hugh Grant. Liz Hurleyová a Hugh Grant Hugh Grant a Sandra Bullocková na festivalu v Cannes.

Na nápad s malovanými hrnečky, vázičkami a dalším porcelánem přišel, když se před několika týdny rozhodoval, čím by nejvíce potěšil Andie MacDowellovou, svoji filmovou kolegyni z filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb. Po bezesných nocích si vzpomněl na to, co dělali v uměleckém kroužku."Malování na porcelán jsem ve škole miloval. Byla to v kroužku moje vůbec nejoblíbenější činnost a myslím si, že mi docela šla. Tak proč bych svých zkušeností z dětských let nevyužil i v tomhle případě," vysvětluje dvaačtyřicetiletý Grant poněkud zvláštní způsob výběru dárků pro své blízké.Hlavní hrdina filmu Notting Hill, Deník Bridget Jonesové či Jak na věc, kterého nedávno okouzlila Češka Karolína Kurková, topmodelka letošního roku, tak má nyní celou jednu skříň plnou keramických věcí."Nakoupil jsem do zásoby jednobarevné všemožné ozdůbky, ale i praktičtější věci, a teď jen vybírám podle toho, komu chci dárek dát. Stejným způsobem se rozhodnu i o tom, co na keramice bude za obrázek," prozradil Hugh. Andie tak našla na své červené čajové konvici žluté sluníčko a modrý mráček.