Hugh Grant byl původně na roli ve Čtyřech svatbách moc hezký a drahý

Hugh Grant se stal hvězdou v podstatě přes noc. Nebýt romantické role v komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb, kterou natočil v roce 1994, těžko by byl nyní slavným hollywoodským hercem.

Scenárista Richard Curtis k dvacátému výročí filmu přiznal, že se snažil obsazení Granta do hlavní role zarazit. Představoval si pro tu roli někoho ošklivějšího.

"Obával jsem se toho. Když poprvé přišel, řekl jsem si, že je moc přitažlivý a lidé neuvěří, že by mohl mít trable s dívkami, takže jsem měl proti němu námitky," řekl Curtis v rozhovoru pro rádio BBC.

"Byl nejlepší z těch, kteří přišli, ale já stejně hlasoval proti němu, když jsme se rozhodovali mezi dvěma," dodal.

Ani producent filmu, který měl velmi omezený rozpočet, nebyl z Granta nadšený, protože požadoval navíc v přepočtu 150 tisíc korun ke svému honoráři. Byl v té době přitom skoro neznámý třiatřicetiletý herec.

Andie MacDowellová a Hugh Grant ve filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb

"Nemohli jsme si dovolit moc. Takže přátelé v tom hráli za 17 tisíc liber a Hughovi jsme dali 35 tisíc. Jeho agent ale volal, že do toho půjde jedině za 40. Omluvil jsem se mu, že tomu zřejmě nerozumí, ale že je to 35 tisíc, a když to nevezme, tak se s ním rozloučíme," vzpomíná producent Duncan Kenworthy.

Grant zkrátka zkusil, co dokáže z filmu vymáčknout, nakonec se ale smířil s částkou, kterou mu nabídli, a dobře udělal. Film se stal trhákem, vydělal v přepočtu přes 4 miliardy korun a jemu otevřel dveře Hollywoodu.