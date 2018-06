Hugh Grant je sexuální maniak

15:20 , aktualizováno 15:20

Populární britský herec Hugh Grant rozhodně není v soukromí oním "slušným a dobře vychovaným mladíkem ze sousedství", jak se jeví filmovým a televizním divačkám. Ve skutečnosti je neukojitelným sexuálním maniakem. V rozhovoru pro list News Of The World to o něm alespoň tvrdí exmilenka Kasia Komorowiczová.