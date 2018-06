Hugh Grant chystá psí ráj

Rozhodl se, že část financí ze svého honoráře za film Notting Hill investuje do výstavby nového psího útulku poblíž rodného Londýna. Na tento nápad přišel poté, co londýnští podnikatelé začali zneužívat potulující se opuštěná psiska jako nosiče reklamy.



Dvaačtyřicetiletý Hugh prý také nedokáže pochopit, jak někdo může utratit psy, kteří jsou v útulku delší dobu a nikdo o ně nemá zájem. "Právě pro taková zvířata jsem se rozhodl postavit útulek. Nejenže tam najdou důstojný domov opuštění hafani přímo z ulice, ale zaměříme se také na pomoc těm, pro které již v jiných útulcích není místo," prozradil Grant.



Herec také dodal, že jeho Psí ráj, jak se rozhodl útulek pojmenovat, bude jedním z nejluxusnějších a nejhonosnějších zařízení podobného typu. Podle jeho mínění totiž potřebují odstrčení pejsci daleko větší péči, než ti, které si majitelé pořídí jako malá štěňátka a pak je vychovávají. "To, co museli mnozí psi zažít, jim zanechá na duši neuvěřitelný šrám, kterého se jen těžce zbavují," míní filmová hvězda.