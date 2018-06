Hudsonová: Zachránil mě snoubenec, jinak by doma zastřelili i mě

Před třemi lety to byl pro Hudsonovou opravdový šok. Přišla o členy rodiny a sama se mohla stát obětí vraha. Zpěvačka prý měla být doma v Chicagu s matkou, bratrem a synovcem, ale rozhodla se jít na zápas svého snoubence Davida Otungu.

"Chtěl, abych s ním jela na Floridu místo do Chicaga. Letěla jsem za ním, abych ho viděla. To je důvod, proč jsem ještě tady," řekla třicetiletá herečka pro magazín Ebony. "To je jedna z věcí, která mi zachránila život. Protože jsem mohla být doma s maminkou."

Jennifer Hudsonová a David Otunga

Otunga je bývalý soutěžící reality show na VH1 a profesionální zápasník. S herečkou mají dvouletého syna Davida. Hudsonová o rodinné tragédii poprvé promluvila loni (více zde).

"Bylo to, jako bych vystoupila mimo sebe," řekla tenkrát herečka v jedné z epizod dokumentárního seriálu Behind the Music americké kabelové stanice VH1.

Jennifer Hudsonová Jennifer Hudsonová s matkou Darnell Donersonovou William Balfour

Z trojnásobné vraždy byl obviněn William Balfour, bývalý manžel sestry Hudsonové. Matka Hudsonové, sedmapadesátiletá Darnell Donersonová, a devětadvacetiletý bratr Jason Hudson byli nalezeni se střelnými ranami ve svém domě v Chicagu 24. října. Těla objevila sestra Hudsonové Julia. Tělo zastřeleného Juliina syna Kinga našli náhodní kolemjdoucí o tři dny později na zadním sedadle opuštěného Jasonova Chevroletu Suburban asi deset mil od rodinného domu.