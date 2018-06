Hudsonová poprvé o vraždě příbuzných: Bylo to mimo realitu

"Bylo to mimo realitu," řekla zpěvačka v jedné z epizod dokumentárního seriálu Behind the Music (Na pozadí hudby), kterou v pondělí vysílala americká kabelová stanice VH1. "Bylo to, jako bych vystoupila mimo sebe."

O tři členy rodiny přišla v roce 2008. Těla její sedmapadesátileté matky a devětadvacetiletého bratra byla nalezena v rodném domě v Chicagu. Mrtvola sedmiletého synovce byla nalezena později v automobilu. Z trojnásobné vraždy byl obviněn William Balfour, bývalý manžel sestry Hudsonové.

Nyní osmadvacetiletá zpěvačka a herečka se po tragické události na několik měsíců uchýlila do ústraní. Dva týdny prý v podstatě pobývala v jedné místnosti s rodinou a přáteli a každý den se modlila.

Útěchu našla u svého snoubence Davida Otungy, jemuž loni v srpnu porodila syna. "Připadá mi, jako bych žila tři nebo čtyři různé životy. Syn mi připomíná synovce," řekla Hudsonová s tím, že v jeho výchově se inspiruje svou matkou.

"Napodobuji ji v mnoha věcech, protože to byla tak skvělá máma. Chci aby syn dostal stejnou lásku a výchovu, jakou moje matka dala nám," řekla zpěvačka.

Jennifer Hudsonová s matkou Darnell Donersonovou

Hudsonová se proslavila v roce 2005 jako jedna z finalistek třetího ročníku televizní pěvecké soutěže American Idol. O rok později ztvárnila roli Effie Whiteové ve filmové adaptaci muzikálu Dreamgirls, za niž dostala Oscara, Zlatý glóbus i britskou cenu BAFTA. Loni se svou debutovou nahrávkou vyhrála Grammy za nejlepší R&B album.