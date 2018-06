Hudsonová je prý nevěrná s Owenem Wilsonem

Podle časopisu Kate s Owenem pojí „více než přátelské pouto“. Již nějaký čas spolu údajně tajně chodí. „Chris se nedokázal vyrovnat s blízkým vztahem Kate a Owena Wilsona,“ tvrdí nejmenovaný zdroj.

Kate a Owen se poznali začátkem letošního roku během natáčení filmu "You, Me and Dupree". Kate dokonce strávila několik nocí v Owenově vile v Santa Monice. „Není to jen týdenní románek. Kate je do něj blázen. Owen jí poskytuje pozornost, po které tolik touží. To je také hlavní důvod, proč se rozhodla ukončit manželství,“ cituje Us Weekly svůj zdroj.

V uplynulém týdnu, krátce před oznámením rozchodu Kate a Chrise, Owenův blízký přítel časopisu sdělil: „Owen se netají tím, že doufá, že Kate pustí Chrise k vodě, aby se se svým vztahem již nemuseli tajit a schovávat se. Je do ní zamilovaný až po uši.“