Hudsonová i Witherspoonová skončily bez partnera

Jake Gyllenhaal, který se proslavil rolí homosexuálního kovboje ve filmu Zkrocená hora, se rozhodl, že je po třech letech na čase posunout vztah s jeho láskou Reese Witherspoonovou dál a začal mluvit o svatbě. To ovšem neměl dělat.

Matka dvou dětí, které už jedno manželství nevyšlo, nechce o svatbě ani slyšet a s Gyllenhaalem se rozešla. "Zlomilo mu to srdce. Posledních pár měsíců se ale pořád jen hádali. Nešlo o žádné podvádění. Nebylo to dramatické," uvedl přítel hvězdného páru v magazínu Us Weekly. "Zase se cítila tlačena do svatby, ale nebyla připravena. Jake ji ovšem chtěl celou," dodal.

Gyllenhaal svou o čtyři roky starší přítelkyni poznal při natáčení filmu Odvlečen. Minulý rok se nastěhoval do jejího domu. "Jejich vztah dospěl do stádia, kdy se museli vzít nebo rozejít. Není pochyb, že se stále milují, ale Reese není připravená říct 'Ano' a Jake už pochybuje, že někdy bude," řekl serveru PopEater.com Gyllenhaalův kamarád.

Opačný problém má herečka Kate Hudsonová, která by se za baseballového hráče Alexe Rodrigueze ráda provdala. Ten je však krátce po rozvodu a do chomoutu se rozhodně nežene, navíc mu prý vadí neustálá snaha Hudsonové po zviditelnění, takže místo prstýnku dal herečce kopačky.

Podle jeho přátel to plánoval udělat už před měsícem, ale nechtěl Hudsonové pokazit premiérů jejího nového filmu Nine. "Se svou bývalou ženou byl třináct let a má s ní dvě děti, což vyžaduje jeho čas. Kate mu dávala ultimáta, která čerstvě rozvedený otec nemohl snášet," řekli deníku Us Weekly přátelé Alexe Rodrigueze.