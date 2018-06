Hudsonová by už roli obézní ženy neodmítla, je ochotná přibrat

11:52 , aktualizováno 11:52

Americká zpěvačka a herečka Jennifer Hudsonová zhubla víc než 36 kilogramů a je na to velmi hrdá. Tvrdí, že to bylo lepší, než vyhrát Oscara a odmítla kvůli tomu i roli, pro níž by musela přibrat. Teď už je ale ochotná pro dobrou roli i ztloustnout.