Hudler o Krainové: Náš vztah potopila aféra s prostitutkami

Kolem vašeho rozchodu se Simonou Krainovou se diskutovalo a psalo do detailů. Rozešli jste se kvůli té dnes už takřka legendární aféře s prostitutkami, nebo se vám ve vztahu nedařilo už předtím?

Ta aféra náš vztah potopila definitivně, ale už předtím byl náš vztah na vážkách a raději už bych se v tom nerýpal. Ale už předtím byl náš vztah trošku špatně. Ta aféra to dovršila.

Mrzí vás, co se napsalo?

Mrzí mě to, hlavně si myslím, že se o našem rozchodu psalo moc dlouho a pak už to podle mě ani nikoho nezajímalo. Ale samozřejmě má rodina, Simonina rodina, všichni to čtou, někdo tomu i věří; a je to nepříjemné pro ně, to mě mrzí.

Rozešli jste se proto, že si Simona přála rodinu, a vy ne? Je vám teprve 25 let...

Bylo to hlavně těžké na tu dálku, přeci jen nás dělilo 12 hodin letadlem a bylo postupně trochu znát, že ten vztah je unavený. Když jsme byli spolu, bylo všechno super, ale pak jsme vždy šli od sebe na dlouho a už to nebylo ono.

Vztah na dálku byl tedy problém? Nebyla v tom nevěra?

Nevěra z čí strany?

Z vaší?

No tak, bylo to těžké. Co k tomu říct, nechci se v tom rýpat, už se toho řeklo moc a tohle je můj poslední rozhovor, co na toto téma uslyšíte.

Vztah na dálku prostě nefunguje?

Fungovalo to, ale pak Simona cítila, že je to strašně daleko na dojíždění, a já myslím, že cítila, že by chtěla něco jiného. Že potřebovala partnera u sebe, a ne někde za oceánem.

Simona se dnes v TOP STAR magazínu vyjadřuje, že jste se vůbec neozval. Proč jste jí nezavolal?

Proč jsem jí nezavolal?

Jste tam, Jirko?

Jsem, přemýšlím. Bylo to těžké, člověk si o sobě přečte takové věci a po dvou letech s někým, kdy bylo všechno v pořádku, tak potom asi nevím, co bych řekl, jestli mělo cenu, abych něco řešil.



Chtěl byste, abyste si se Simonou všechno vysvětlili?

Já nevím, myslím, že tohle je uzavřená záležitost. Bylo by dobře, kdyby se to vysvětlilo, ale vím, že Simona po tom vůbec netouží.

A chcete jí přes TOP STAR něco vzkázat?

Ne, děkuju, nechci, vážně ne.

Chtěl byste to zpátky, kdyby se Simona chtěla vrátit?

Prosím? Takovou otázku jsem nečekal. Jak jsem řekl, Simona chce rodinu, chlapa mít u sebe a mně je 25 a mám před sebou dalších 12 let hokeje a tohle dát nemůžu. Rád bych to udělal, ale budu lítat po světě, musím se soustředit na sport a doma bych moc nebyl.

Jaká byla Simona jako ženská?

Simona je má krevní skupina, je živá, je s ní sranda, ale potom už to přešlo do té fáze, kdy to mělo být na vážno, a já teď ty karty nemám v rukách.



Kdybyste měl shrnout poslední měsíc, jaká je to pro vás zkušenost?

Já myslím, že se to posunulo někam, kde to vůbec nemuselo být, to všechno kolem. Nejsem z toho humbuku nadšený, ale život jde dál, oba půjdeme svojí cestou, máme před sebou ještě dlouhý roky života. Oba se z toho otřepeme, bude dobře zase. Vlastně už je zase dobře.

Chybí vám Simona?

Už se nebudu k ničemu vyjadřovat. Díky…

