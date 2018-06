Óčko oslavilo 10. narozeniny, diváci dostali lepší obraz i grafiku

V rámci slavnostního přímého přenosu zahráli Tonya Graves, Michal Hrůza, David Deyl, Vypsaná fixa či Tomáš Klus. Mladá talentovaná skupina L.A. dorazila dokonce s originálním dortem v barvách a s logem Óčka. Členové bláznivé skupiny Koblížc! pro změnu dorty ozdobili sami během vysílání.

Kdo chtěl být svým hvězdám ještě o něco blíž, mohl s nimi chatovat. U počítače se tak vystřídali Tereza Kerndlová, Marek Ztracený, Ben Cristovao i Debbie.

Nevšední byly i návštěvy jak současných, tak bývalých tváří televize. Lenka Benešová slzela, když se před pár měsíci na Óčku loučila a slzela i tentokrát, kdy hlásila svůj návrat na obrazovku Óčka.

Dramaturgové pátrali v archivu a na hosty vytáhli těžké kalibry v podobě záznamu úplně prvních rozhovorů, které s nimi na Óčku proběhly, nebo jejich opravdu "povedená" vystoupení.

Divák mohl v rámci oslav ocenit, že televize kompletně přešla na vysílání ve formátu 16:9, a to rovnou i s novou grafikou.

"Óčko vstupuje do nové fáze svého života. Proměňuje se, proměňuje se i svět kolem. Proměňují se i jeho diváci. A tomu musí odpovídat i to, jak Óčko vypadá. To je důvod, proč jsme se ke změně odhodlali. Měníme přitom celý koncept, způsob uvažování o grafice, nejen jednotlivé prvky, fonty, barevnost nebo logo. Novým stylem chceme vytvořit jednotnou grafickou koncepci, která bude prostupovat napříč televizí a která bude nadčasová," uvedl generální ředitel Štěpán Wolde.

Hudební stanice Óčko spadá pod vydavatelství MAFRA, které provozuje i iDNES.cz.