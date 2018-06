Hudček: Myslím, že vyhraje Bende

ODPOVĚDI MICHALA HUDČEKA NAJDETE ZDE

Běžně si dáváte pivo takhle po ránu?

Ne ne. Po vyhlášení jsme si byli ještě sednout s Vlastou a Gábou, pokecali jsme a pak pokračovali bez Vlasty, kterého bolela hlava asi z toho tlaku, za Petrem do klubu. Tam jsme to trochu přepískli. Já bych sice neměl moc pít, ale chci si srovnat hladinku, jak se říká. Petr celou dobu brečel, byl úplně naměkko. Všichni to nesli hůř než já.

Taky jste brečel?

Úplně jsem nebrečel... (odmlčí se) Jsem v pohodě. Dostal jsem se až tam, kam jsem nečekal. Od prvního konkurzu jsem totiž tvrdil, že příště vypadnu já. Je to pro mě i vysvobození. Příští kolo se tancuje, a kdyby ostatní tancovali a já ne, cítil bych se blbě. Mám dojem, že to přišlo akorát. No a konečně se taky vymarodím, mám totiž nakázáno ležet.

Až se vyléčíte, tak si to s berlemi vyřídíte?

To bych rád, ale mám je půjčené z hořovické nemocnice a musím je vrátit. Mrzí mě, že je to zranění na tak dlouho, šest neděl kotník a osm neděl páteř.

Co vás teď bolí víc – vaše zranění, nebo vaše vyřazení?

Neberu to jako prohru. Vypadnout kolo před finále je pro mě úžasné a vůbec jsem v to nedoufal. Říkal jsem si, že by bylo skvělé dostat se do šestky. Udělal jsem ještě další dvě kola a jsem rád.

S kým budete určitě nadále v kontaktu?

Určitě s naší čtyřkou. Skamarádili jsme se už na začátku finálových večerů a říkali si, že by bylo super, kdybychom zůstali do poslední chvíle. Jsou to fakt úžasní lidé.

Jak dlouho vám ještě bude znít v uších znělka SuperStar, nebo rychle zapomenete?

Určitě nezapomenu, jsem za to hrozně vděčný. Nebýt SuperStar, jako bych nebyl.

A nebyl by ani celý proměněný Michal Hudček. Ostatně, budete o svůj nový image pečovat?

Asi budu muset. I tohle mi vlastně změnilo jistým způsobem můj život. Koukám se už na sebe jiným pohledem. Když mi chodí dopisy a čtu je, tak si říkám, že bych se některým holkám mohl i líbit.

Znervózňuje vás fakt, že na vás bookmakeři vypisují sázky jako na koně na dostizích?

To ne. Znervózňuje mě jenom pán, který na moje vítězství vsadil milion. Bojím se, aby mě teď nepřišel zabít.

Nezvedáte mobil, přestalo vás to bavit?

Nezvedám neznámá čísla, protože mi volali lidé z jistého bulváru, kteří mají divné metody. I jinak to bylo peklo. Na staré číslo mi volala spousta lidí, pak jsem dostal nové a za čtrnáct dní ho měli zase všichni.

Když telefon nezvedáte vy, zvedne ho váš manažer, máte ho přece...

Žádného nemám, co se psalo, jsou nesmysly. To je kámoš. Já ani manažera v průběhu soutěže mít nesmím.

Ale můžete mít tolik fanynek, jako má třeba Sámer Issa, a mohou vám denně zpívat pod okny...

To se mi asi nemůže stát, on má trochu jiný okruh lidí, kteří ho mají rádi.

Vy ho máte rád?

Já se s ním nikdy nesetkal, ale podle toho, co jsem slyšel, se toho úplně děsím. Je možné, že mě strašně překvapí. Podle mě je to ale mladý kluk, na kterého to možná mělo moc velký vliv. V jádru to může být hodný kluk.

Koho byste nejraději viděl v roli druhé české superstar?

Nejlíp zpívá Vlasta Horváth, ale vsadil bych si na Petra Bendeho.

Milion?

Tolik jsem nikdy neměl a asi mít nebudu, ale hodně mu věřím a přál bych mu to. Je to dobrý člověk a dost jsme se sblížili. Už máme naplánováno, že všichni čtyři pojedeme společně v létě na dovolenou. Jen jestli se Vlasta nebude ženit, nechce nám to říct. Doufám aspoň, že nás pozve. Něco mu tam „zabékáme“. Vidíte, už jsem od Benďase chytil i moravštinu.