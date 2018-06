Hudba sexy Jennifer Lopezové je prý vhodná k uklízení

Lopezová porodila dvojčata v roce 2008 a po jejich narození se musela kvůli své figuře víc potit a hlídat jídelníček.

"Vždy jsem měla postavu jako atletka a užívala jsem si to. Nikdy jsem nebyla moc velký jedlík, což pro mě byla výhoda. Ale od té doby, co mám děti, musím cvičit. Je to těžší, protože mé tělo se mění. Ne drasticky, ale rozhodně musím víc cvičit a taky víc koukat na to, co jím," řekla zpěvačka.

Jennifer Lopezová při focení k singlu (What Is) Love?

Opět se však dostala do formy a svými křivkami někdy doslova vyráží dech. K sexy postavě jí dopomohl i sport a k cvičení má zase fanoušky motivovat její nová deska Love?. Podle Lopezové však mají její písničky i další využití.

"Je to dobré pro uklízení. Vždy jsem zastávala názor, že nejlepší alba jsou ta, která motivují k sportu nebo k domácímu úklidu," prohlásila.

Zpěvačka na svém posledním albu pracovala od roku 2009, ale jako hospodyňka či uklízečka rozhodně nevypadá. Ve svých outfitech se snaží pokaždé zazářit. A to doslova. Miluje totiž všechno třpytivé, kovové a lesklé, což se odráží i na výběru jejích šatů.