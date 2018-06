Hubnutím se trápí i hollywoodské hvězdy

Jane Fondová a Uma Thurmanová, jedny z nejštíhlejších žen Hollywoodu, se rozhodly promluvit o svých potížích s hubnutím. Fondová přiznala, že až do svých jedenašedesáti let bojovala střídavě s bulímií a anorexií. "Celých pětadvacet let jsem nepozřela sousto, aniž bych se třásla hrůzou, že přiberu. Teď je mi třiašedesát a teprve poslední dva roky nepropadám při pohledu na jídlo panice," svěřila se královna aerobiku Jane.

