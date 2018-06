Hubne Jágr na svatbu?

Vypadá to také, že se Jágr poslední týdny, než vleze do chomoutu, snaží užívat svobody. Před pár dny to pěkně rozjížděl s kamarády hokejisty Martinem Ručinským a Petrem a Jardou Nedvědovými v Hergetově Cihelně, kam dorazili v závěru honosné jachtařské party.

Ani svou snoubenku Jarda nezanedbává. Nedávno ji například vzal do Divadla Broadway na muzikál Angelika. Před představením se setkali s autorem hudby Michalem Davidem a ředitelem divadla Petrem Dodalem, který Jaromíra pobavil osm let starou společnou fotkou.

Hokejista má na ní totiž ještě své proslavené dlouhé vlasy a nyní dlouhovlasý ředitel je tam naopak na ježka. "No jo, změna je život - někdo shazuje a jiný spouští háro," smál se Jaromír.

Všichni v divadle Jágrovi pochlebovali, jak mu to sluší, že pohubl a ptali se, jestli kvůli svatbě. "O svatbě nic nevím," mlžil jako vždy Jaromír a Inna hbitě také odvedla řeč jinam: "Spíš dvě kila přibral, před měsícem vypadal ještě líp," dodala.

Ovšem podle známých z Innina domovského Broumova se svatba opravdu chystá už na 7. července v Karlových Varech. "Dokonce o tom tady psal regionální náchodský deník a v jednom obchodě se o tom se známou bavila Inny babička," prozradil žhavý drb jeden z místních obyvatel.