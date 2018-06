Beckhamová s muší váhou tvrdí, že postavou reprezentuje průměrné ženy

Victoria Beckhamová má očividně zkreslené představy o tom, jakou velikost má průměrná žena. Myslí si, že když své modely vyzkouší sama na sobě, pak se lépe ukáže, jak v tom budou oproti modelkám normální ženy vypadat.

"Vždycky žertujeme, že tu mám tu neuvěřitelně nádhernou sedmnáctiletou modelku, která měří přes 180 centimetrů, a já pak řeknu: Ok, obléknu si to. Reprezentuji tu širokou veřejnost," řekla Beckhamová časopisu Harper´s Bazaar.

"Takto pracuji. Bylo pro mě opravdu náročné, když jsem to nemohla dělat kvůli těhotenství. Je to součást procesu - stojím tam v kalhotkách a řasím na sebe látku. Bylo to velmi těžké, když jsem neměla své tělo," dodala návrhářka.

Victoria Beckhamová je štíhlá jako proutek.

Do "svého těla" se ale dostala během dvou měsíců po porodu dcery Harper Seven.

Sedmatřicetiletou matku čtyř dětí to stálo nemalé úsilí. "Hodně jsem cvičila. Běhala jsem šestkrát týdně," prozradila. Kromě toho cvičila pod dohledem trenérky celebrit Tracy Andersonové. Její strava se skládá hlavně z dušených ryb a syrové zeleniny.

Možná právě v těhotenství měla možnost navrhnout šaty, které by byly i průměrné ženě. Málokterá by si je ale mohla dovolit. Modely Bekchamové totiž stojí tisíce liber.