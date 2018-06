Nikdy jsem se necítila tak sexy, říká hubenější Aguilera

Aguilera své křivky ráda vystavuje na odiv v kratičkých a upnutých šatech. Hubenější postavu předvedla v Jay Leno Show a po měsících cvičení bude také na obálce časopisu Maxim, tentokrát nejspíš bez retuše.

"Focení bylo o ocenění ženy, kterou jsem se stala, a abych vypadala sexy bez nějaké velké námahy," řekla zpěvačka.

Aguilera přitom před rokem měla výraznou nadváhu. Přesto si ale z kil navíc těžkou hlavu nedělala (více zde).

"Jsem umělec a vyjádření sebe sama sexuálním způsobem, bez ohledu na to, že se v průběhu let měním, bylo pro mě vždycky přirozené. V tomto okamžiku mého života mi je 32 let a mám pocit, že jsem svůdnější než kdy jindy, protože vím, co chci," prohlásila.

K její nynější pohodě přispívá také fakt, že se vrátila jako porotkyně do show The Voice. Její pětiletý syn Max jí dělá radost, nastupuje do nové školy a zpěvačka také koupila nový dům. Její sousedkou je bývalá koučka z talentové show Shakira. Zatím se ale prý ještě nepotkaly.