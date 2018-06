hry a hrátky (maxi)

* Asi se budete divit, ale já ráda šiju a vyšívám. Co se mi líbí, na to nemám peníze,a tak už jsem si ušila i boty a taky bačkory našim k Vánocům. Tatínek s maminkou mě pochválili, ale doma v nich nechodí. Já nosím všechno, co si ušiju.* Já si ráda hraju s naším kocourem. Má hrozně chlupů a rád se mazlí, dokonce se mnou jezdil na bobech. Když přijdu domů až po hudebce,čeká na mě u vrátek a mňouká, kde jsem byla tak dlouho.