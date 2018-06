* Ahoj! Rád hraju Drivera. Je to závod aut a celkem pařba. Úplně skvělý jsou záběry ve zpětným zrcátku. Když do tebe zezadu narážejí poldové, co tě honěj snad za každou blbost. Hra končí, až když se převrátíš.* Nejradši si hraju se svou malou ségrou a se svou voňavou Barbínou, protože si s nimi hraju ráda.* Skvělá je hra Monopoly,určená všem, kteří mají chuť si koupit Václavské náměstí nebo nějakou významnou ulici. Hra trvá asi 3 hodiny,ale přesto je napínavá a dobrodružná.