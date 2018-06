hry a hrátky

* Sport, který mě nejvíc baví, je florbal. Nejlepší na tom je, že hrajeme přes celé hřiště, ale špatné je, že podlaha hrozně klouže, a tak pořád padám, i když ostatním to tak neklouže.* Já nejradši hraju vybíjenou. Nejlepší na tom je, že se můžu strefovat do protihráče, a nejhorší je, že mě hned vybijí.* Ráda hraju volejbal, ale problém je, že ho můžu hrát jen ve škole, jenže tam mě skoro nikdo k míči nepustí. Na druhou stranu se mi na volejbale líbí to, že každý má na hřišti svoje místo, a pokud nikdo nikomu nebere míč, tak hraje každý sám za sebe.* Ze sportu mě nejvíc baví plavání. Nejlepší je, že mám možnost plavat závodně, ale nejhorší je, že ti, co se mě snaží předplavat, do mě strkají.