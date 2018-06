Hrůzný zážitek těhotné Belohorcové na Floridě: srážka s krokodýlem

Partneři jeli s kamarádem, který usedl za volant, z Miami do Naples, kde je vyhlášené golfové hřiště. Cesta tam vede v jednu chvíli místem, kde se hojně vyskytují krokodýli, na silnici je dokonce výstražná značka. S

jedním z nich se posádka vozu Scuderia Boys potkala.

"Nejeli jsme nijak rychle, ten krokodýl se tam objevil úplně nepochopitelně, všimli jsme si ho až na poslední chvíli a bohužel jsme do něj vrazili. Nám se naštěstí nic nestalo, on srážku nepřežil. Odvážili

jsme se z auta vystoupit a jít se podívat, co mu je. Vlasta mu sáhl na ocas, který se ještě pohnul. Pak si kluci ale uvědomili, že by poblíž mohl být další krokodýl a tak jsme raději rychle nasedli do auta a místo

opustili," líčí Belohorcová.

V Naples pak hrůzný zážitek mohli zatepla vylíčit Gábině Partyšové a Josefu Koktovi, kteří byli toho času také na Floridě a užívali si i se synem Kristiánkem svého nového domu. Se Zuzčinou kolegyní z Top Staru se partneři sešli pouhou náhodou.

"Věděla jsem, že Gábina s Pepou jsou na Floridě ve stejnou dobu jako my a tak jsem jí zkusila napsat esemesku, jestli se potkáme. Neozvala se, ale sotva jsme zasedli v jedné restauraci v Naples na večeři, objevila se i s Pepou a malým ve dveřích. Prý tam chodí na večeři pravidelně," popisuje Belohorcová náhodné setkání.

Dovolená na Floridě jí velmi prospěla a její pokročilý stav těhotenství jí nebránil vůbec v ničem. Bez problémů zvládla v sedmém měsíci

těhotenství dlouhý let i plavbu lodí na Bahamy. Bříško se jí za měsíc viditelně zvětšilo, na váze ale kupodivu ubrala. "Shodila jsem kilo a půl, je to možná tou stravou. Hodně jsem také plavala. Byla to rozhodně úžasná dovolená a vůbec se nám nechtělo domů," tvrdí moderátorka.

Hned druhý den po návratu se vrhla do práce, točila reportáž pro internetovou televizi ze křtu kalendáře Simony Krainové. Nastávající maminka totiž hodlá pracovat ještě do konce roku, dva měsíce před porodem se chce už trochu šetřit.