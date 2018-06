Hrušínský režíruje ženu i dceru, rodinné vztahy na jevišti neplatí

"Nám už se to stalo podruhé. Já tam vlastně rodiče neberu jako rodiče, ale kolegy. Jakmile jsme na jevišti, není to máma, není to táta. Jejich přístup ke mně je jiný než doma," potvrdila slova matky i Kristýna.

Tu rodiče do herectví nijak nenutili, spíš naopak. "Rozmluvili jsme jí konzervatoř, byť ji oba dva máme. Radili jsme jí obchodní obor, aby si vydělala, i kdyby neuspěla u divadla," svěřila Šplechtová.

Kristýna ale své herecké kořeny nezapřela, a i když vystudovala cestovní ruch, skončila nakonec na DAMU a pak u divadla. V představení Večer tříkrálový dokonce pod taktovkou svého otce, kterého režie prý začala bavit víc než herectví.

Jeho divadlo se navíc zapojuje do řady charitativních projektů. Tím posledním je podpora kalendáře Psí oči, pro který se nechaly nafotit známé české osobnosti, včetně Ladislava Smoljaka, Václava Havla nebo Karla Gotta, s vodícími psy. Výtěžek z prodeje poputuje na výcvik těchto psů a pomoc nevidomým.

V kalendáři zazářila i fenka Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové Ema. "Naše Ema vypadá neustále jako že se směje, má pusu od ucha k uchu a věřím, že i nevidomí lidé musí tu pozitivní povahu psů vycítit," řekla Miluše Šplechtová, která kromě zkoušení v divadle stíhá ještě natáčení seriálu Cesty domů.