Hrudník zvětšit, pas zúžit. Jandová má kostýmy po Bartošové

Řeči o výhodách toho, že je dcerou Petra Jandy, se vyrojily poté, co se stala po odchodu Ivety Bartošové z muzikálu Mona Lisa po Monice Absolonové a Dashe třetí představitelkou hlavní role. Pochopitelně se jí to nelíbí.

"Někde se říká, že jsem k téhle roli došla jen díky tomu, že jsem dcerou Petra Jandy. Asi to tak ale bude už navždy a já si na to musím zvyknout. Naštěstí sama dobře vím, co jsem si kde vybudovala. Jednou bych se chtěla stejně dočkat toho, že se bude psát: Petr Janda a v závorce bude stát otec Marty Jandové - zpěvačky," říká se smíchem Jandová.



Hlavní roli hraje i zpěvačka Dasha

Kvůli podobným řečem odjela v sedmnácti do Německa, kde vydělávala peníze - uklízela, myla nádobí a tak podobně, aby mohla dělat svoji milovanou muziku. Brzy se jí podařilo udělat si v našem sousedním státě jméno, zpívat se spoustou skvělých muzikantů a založit si úspěšnou skupinu Die Happy. Nadějná zpěvačka si může i za další úspěch - obsazení do role Margerity a Mona Lisy. - čtěte Bartošová se nepohodla s tvůrci Mony Lisy, v muzikálu skončila

"Producent Oldřich Lichtenberg s režisérem Liborem Vaculíkem mě obsadili do role sestry Mona Lisy, od začátku jsem ale zkoušela i samotnou Mona Lisu. Počítalo se s tím, že bych mohla zaskočit, kdyby některé ze tří představitelek náhodou měly jiné povinnosti, onemocněly a tak. Když teď odešla Iveta, automaticky jsem se dostala na třetí místo. Kvůli tomu, že je někdo dcerou někoho slavného, se role nedostávají. Nikdo ve světě a ani v České republice by nevzal do muzikálu někoho, kdo nic neumí," tvrdí Jandová.



V kostýmech je k nepoznání i Hana Zagorová

Obě role ji strašně baví. Každá postava je jiná, Mona je anděl, Margerita naopak ďáblík, trochu takový, jakým je sama Marta Jandová. "Jsem šídlo, mám hrozně energie, je to role přesně pro mě. Baví mě ale obě role a jsem šťastná, že jsem je dostala, užívám si i zkoušky. Mám ale už trochu unavený hlas a začíná se dostavovat tréma, přece jen nás již za čtrnáct dní čekají veřejné generálky před publikem. Teď jsme si už poprvé vyzkoušeli kostýmy od výtvarníka Romana Šolce, které jsou opravdu krásné. Mona Lisa jich má ale dvanáct, takže se v každé volné chvilce bude převlékat, to bude hodně náročné."

Jandová mimochodem zdědila kostýmy po Bartošové, musejí se ale přešít. Přes hrudník se budou zvětšovat, v pase zužovat a celkově krátit. O tom, jestli je 4. března sympatická zpěvačka předvede při premiérovém představení, rozhodnou ti nejpovolanější - producent Oldřich Lichtenberg a režisér Libor Vaculík.