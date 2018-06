Hrubešová už má dětský pokoj

Ale dětský pokojíček už má. „Původně to měla být moje pracovna, ale ono se to vlastně nevylučuje. Bude to radost, ale i práce, postarat se o miminko.“

Herečka se cítí skvěle, a proto před dvěma měsíci absolvovala dovolenou na Kanárských ostrovech.

Teď už ale zůstane doma. A do práce po porodu také spěchat nehodlá.

„Všechno má svůj čas. Vím, že mi nic neuteče. Nechci být stresovaná matka. Pokud nepřijde nějaká výjimečná pracovní nabídka, budu si užívat mateřství.“

Davida Krause doprovodila herečka i do Karlových Varů, kde byly jeho fotografie draženy ve prospěch Nadace Kapka naděje.