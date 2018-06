Hrubešová strávila tři neděle s Kňažkem

"Není nic důležitějšího než moje dcera a vždycky váhám s přijetím jakékoli nabídky. Tahle byla na hlavní ženskou roli ve filmu české televize Boží duha a nešla odmítnout. Byla to opravdu nádherná role a krásná práce," říká Hrubešová, která jinak hraje pravidelně v seriálu Ulice a nepravidelně v muzikálu Limonádový Joe.

Jeden pozitivní výsledek odloučení od dcery mělo - Markéta přestala po roce a tři čvrtě kojit. "Všichni mi říkali, že už kojím dlouho, ale já neměla to srdce ji odstavit. Takhle jsem prostě musela odjet a bylo to. Bylo až pozoruhodné, jak to malá zvládla a s ní samozřejmě i moje maminka, která se ujala hlídání. Jsme teď možná všichni lehce vyčerpaní, ale spokojení. Já totiž tvrdím, že šťastné maminky mají šťastné děti."

S maminkou a Christel Lili přišla také na oslavu dvouletých narozenin salonu 1. Pretty Woman Figure, kde se hubne jinak a poněkud snadněji než ve fitcentrech. Pozvala ji tvář salonu, zpěvačka Bára Basiková. "Jsem tady poprvé, ale rozhodně se nebráním další návštěvě. Nemám nic proti různým metodám, tady konkrétně bailinu, ultrazvuku nebo lymfatickým masážím, a nezdráhám se je zkusit. Už jsem se naučila chodit i do posilovny a to jsem to dřív kategoricky odsuzovala," vypráví Hrubešová.

Dva roky od otevření salonu přišli s její majitelkou Renatou Hawaz a personálem oslavit i zpěvačka Anna K. nebo moderátorka Kateřina Kristelová.