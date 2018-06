Hrubešová si přeje mobil a hodinky

Herečka Markéta Hrubešová si dlouho lámala hlavu, co dá letos k Vánocům svému příteli, fotografovi Davidu Krausovi. Nakonec to vymyslela a objednala přes internet. Teď se bojí, aby dárek dorazil včas. „Zatím mám s nakupováním přes internet dobré zkušenosti, ale co já vím, co se může stát,“ přemítá Hrubešová.