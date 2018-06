Hrubešová se v noci budí hlady

Moře jim prý před porodem doporučují i lékaři. "V září budu v šestém měsíci, později už bych se cestování bála."

Ještě před tím se dvojice chystá na Šumavu. "David tam jezdil jako dítě a chce mi ukázat svá oblíbená místa," líčí Hrubešová nejbližší plány.

Těhotenství prožívá skvěle. "Všude to klepu a děkuji pánubohu, ale vůbec mi nebylo špatně a kdyby mi nerostlo bříško, snad bych o miminku ani nevěděla," libuje si. Na pověry, které říkají, že v takovém případě by to mohlo být děvče, však nedá. "Říká se, že holka bere krásu. Když však sestra čekala dítě, jen kvetla a narodila se jí holka."

Markéta zatím ani nezařizuje dětský pokoj, ani nenakupuje výbavičku. "Jsem pověrčivá a bojím se katastrof. Raději počkám, až bude jistota, že je všechno v pořádku. Navíc dostanu nějaké oblečení od sestry."

Chtěla by raději holku nebo kluka? "Hlavně, aby to bylo zdravé a šťastné dítě," odpověděla Hrubešová. Pro kluka už jméno mají, líbí se jim Maxmilián. Jméno pro holku stále vybírají. Na porod nebude Markéta sama. "Je pro nás důležité, abychom u toho byli oba."

Na váze prý herečka přibírá přiměřeně. "Poslouchám své tělo, povídám si s ním, i s miminkem a když mám chuť na čokoládu, sním ji. Jím tak dvakrát, třikrát víc, než dřív, hlavně mléčné výrobky. Nepřejídám se, ale ani neomezuji. A že občas musím v noci vstát a jít si vypít čaj a sníst sušenky? Na to už jsem si teď zvykla," směje se třiatřicetiletá herečka.

