Hrubešová s bříškem vyrazila na party

S maminkovským pupkem snesla i tlačenici známých tváří ve foyeru divadla a úsměv jí neopouštěl.

Zda se narodí kluk nebo holka, to herečka prozradit nechce, stejně jako stále tají jméno pro holku, pro které se prý dlouho nemohli rozhodnout. Kluk by byl Maxmilián. "To už těch pár týdnů vydržíte, pak se to dozvíte," tajila dívčí jméno, ale zároveň jako by snad mimoděk naznačila, že to bude holčička.

S tatínkem - fotografem Davidem Krausem - u porodu určitě počítá a chce rodit normálně, klasicky v pražské podolské porodnici. "Experimenty při porodu neplánuji," řekla pro iDNES herečka.

Na party Tří mušketýrů přišel za svou Ivanou, která se podílí na produkci muzikálu, i Karel Gott. Jeden z prvních se ze zákulisí "vyloupl" Athos Josef Vojtek s přítelkyní a tanečnicí Libuškou Haraštovou a hned zamířili pro pivo. Vojtkova expřítelkyně a muzikálová Constance Sabina Laurinová si však ten večer setkání ve třech raději odpustila.

Nechyběl ani novopečený D´Artagnan Petr Poláček (z první řady SuperStar) s vnadnou přítelkyní. Druhou superstarovou řadu zastupoval tentokrát nikoliv všudypřítomný Ali Amiri, ale Michal Hudček.

Své dcery Aničku a Marušku na muzikál vzala zpěvačka Bára Basiková. Producent Jiří Pomeje přivedl na konkurenční představení manželku herečku Michaelu Kuklovou, hlavní představitelku muzikálu Dana Landy Tajemství. Byla tu i celá rodina Porthose alias Leška Semelky, včetně dcery Heleny Zeťové, Mylady Linda Finková a kardinál Josef Bohuš a spousta další osobností (viz fotogalerie).