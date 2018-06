Hrubešová: přišel její snoubenec k oltáři v roztrhaných džínách?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

'Zelenou' svatbu Matěje Rupperta a Karolíny Chytilové bych označila za tu s nejlepším nápadem, protože se konala na řece a této myšlence snoubenci přizpůsobili i své oblečení. Zpěvák Monkey Business si hověl v pohodlných světle zelených kalhotách a sněhobílé košili a v těch samých barvách měla šaty ušité i nevěsta. Tak nějak to celé připomínalo svatbu jezerní královny a plavovlasého vodníka. Chválím vtipný detail na rukávu Matěje, kde má vyšitý rok své svatby. - více zde

Tady nás mlátí protiklady do očí svatební kyticí. Klasičtěji už Markéta Hrubešová vypadat nemůže, možná by to ještě chtělo nějakou tu holubici zamotanou v závoji. Roztrhané džíny fotografa Davida Krause proto trošku překvapí. Docela bych na té svatbě chtěla být a pozorovat babičky se zorničkami velkými jako ta nešťastná díra. "Markétko, on má..?!" "Ano babi, má." "Ach!" Babička vzlykne a schová oči do kapesníčku. Potom se ale vzchopí, vdává se přece její vnučka. "TOBĚ," stiskne nevěstě povzbudivě ruku, "to ale moc sluší."... Vše bylo ale ve skutečnosti trochu jinak. David Kraus tradice dodržel a ženil se v klasickém tmavém obleku. Našemu fotografovi ale zapózoval v okamžiku, kdy se hodinu po svatbě převlékl do džín, aby si mohl v pohodlí užít zahradní party. - více zde

Jan Révai a jeho vyvolená Daniela Urbánková se vzali v šatech ušitých na míru dokonce z jedné látky, což se zdá být oblíbeným trendem poslední doby. Kanýrkované šaty nevěsty v barvě bílé kávy doplněné několika perlovými náhrdelníky jsou pěkné, letní a sluší. Teď obraťme pozornost k ženichovi... Pánská svatební vestička s obřím kravatovým uzlem je pro mě to největší znásilnění módy od chvíle, kdy si první poťouchlo prostřihlo levisky pod zadkem. A lesklá košile se sametovým efektem také není to, v čem bych chtěla aby mi můj nastávající slíbil lásku až za hrob. Nějak bych mu prostě nevěřila. - více zde

