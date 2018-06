Hrubešová má svůj první kalendář

Merkéta Hrubešová představila svůj první kalendář v pražském KU baru. Za kmotra si vybrala svého kolegu Jiřího Bartošku.

Herečka přišla na řadu po Simoně Krainové, kterou do loňského kalendáře nafotila na zámcích Zlín, Lešná a Kroměříž Anna Kováčicová, a po Andree Vránové od Davida Krause z ostrova Lanzarote.

Soubor fotografií vznikl tentokrát během deseti dnů na přelomu srpna a září v Keni a nafotil ho opět David Kraus, s nímž herečka žije už dva roky. "Oslovil mě producent kalendáře firmy Stock Pavel Trčka z agentury Men on the Moon. Zájem mě velmi potěšil a navíc bylo příjemné pracovat s přítelem," uvedla dvaatřicetiletá Hrubešová. Do Keni se vracela podruhé a ráda, i když s jistými obavami, protože už jednou tam odjela nafotit kalendář, ale tehdejší produkce nezvládla přípravy a výsledek se nezdařil.

Kraus nafotil celkem patnáct kolekcí v různém prostředí a oblečení. Kostýmy, v nichž Markéta ukázala víc, než skryla, jsou od předních českých návrhářek, například Tatiany Kovaříkové, Kláry Nademlýnské nebo Denisy Nové. "Vybírali jsme z nich dvanáct fotek a třináctou na titul. Volba byla těžká, protože jedna fotka se mi líbila víc než druhá," řekla herečka, která s nostalgií vzpomíná na některé chvíle: "Po dlouhých letech jsem opět seděla na koni," popisuje jednu ze scenérií kalendáře. "Myslím, že i na té fotce je vidět to souznění člověka se zvířetem."

Další z jejích oblíbených snímků z kalendáře je atmosféra velmi romantického pozdního odpoledne, těsně před západem slunce. Za herečkou jsou v pozadí vidět zvířata, která přichází k napajedlu. "Fotografii říkáme Koloniální odpoledne a patří k mým nejoblíbenějším," uvedla Hrubešová.