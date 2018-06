Hrubešová: konečně už není prostitutka

S kolegy se tentokrát výjimečně nepřišla pobavit stálice této scény Tereza Duchková, která si užívá poslední volné dny u svého přítele v Belgii.

Se svými zážitky z nedávné svatby se ale pochlubila Markéta Hrubešová - nyní už Kraus, která přivedla celou svou rodinku včetně maminky. Přestože se jí dařilo svatbu do poslední chvíle tajit, pár minut před obřadem se provalila a novináři nakonec stihli udělat svou práci. "Ale fotili nás, až když se David kvůli horku převlékl ze svatebního obleku do pohodlnějšího oblečení a pak všude psali, že se ženil v košili a džínách - to mě hodně mrzelo," říká na adresu svého muže fotografa Davida Krause, s nímž má osmnáctiměsíční dcerku Christel.

Už může bez problémů cestovat

Ta se na minigolfovém hřišti zabavila na pískovišti s babičkou a Markéta zatím vysvětlovala, proč si vlastně nechala zapsat manželovo jméno v nepřechýlené podobě, jak je u nás zvykem. "Ráda cestuju a pokaždé, když jsem jela přes hranice, tak mi to -ová dělalo problém. Mysleli si, že jsem prostitutka z Ukrajiny nebo Čečny a chci se jim tam usadit. Nezajímalo je, že mám v pase Česká republika." Z tohoto důvodu nechala nepřechýlené příjmení zapsat i své dcerce a nyní celá rodinka "Kraus" může bez problémů cestovat, aniž by se někdo nad jménem pozastavil, protože je prakticky mezinárodní.

Zatímco doma je Markéta spořádanou manželkou a maminkou, která se víc než příkladně stará o svou rodinu, na divadelním pódiu to zase od září začne rozjíždět jako barová tanečnice Tornado Lou v Limonádovém Joeovi. "Mám dvě alternace, tak to časově není žádný problém. Zvládám skvěle rodinu i natáčení Ulice," usmívá se.

Sisu podvedli a okradli

Naopak s nepříjemným zážitkem přispěla slovenská zpěvačka Sisa Sklovská, která se v Hudebním divadle Karlín brzy představí v hlavní ženské roli operety Čardášová princezna. Sisa sice už nějaký čas žije v Praze, ale práce ji stále přivádí i domů na Slovensko. A právě jedna noční cesta do Bratislavy se jí nevyplatila. "Byla jsem už strašně unavená, a aby se mi něco nestalo, zastavila jsem u benzinky, že si zdřímnu," vypráví.

"Když jsem pak chtěla jet dál, zjistila jsem, že mám píchlou pneumatiku. Byla jsem ráda, když mi tam jeden muž nabídl pomoc, ale neprozřetelně jsem nechala otevřené auto. Za chvíli byl pryč i s mou kabelkou, kterou jsem hloupě nechala na sedadle. Došlo mi, že tu pneumatiku vlastně propíchl on, ale už bylo pozdě," dodává.