Hrubešová je vášnivá kuchařka

"Vařím ráda všechna jídla a moc mě to baví. Fandím italské kuchyni a lehčím jídlům. Proto dávám přednost telecímu a drůbežímu masu před vepřovým. Hodně ráda mám mořské ryby, ale pochutnám si i na pstruhovi," líčí Markéta.

Herečka se každý rok těší na léto, až na zahrádce s přítelem vytáhnou gril. "Grilujeme hodně, na několik dní vždy naložíme maso nebo ryby, pozveme kamarády a je to báječné," svěřila se.

"Můj přítel David nemá žádnou oblíbenou specialitu z mojí kuchyně. Říká totiž, že ode mě je báječné všechno, a tak zpravidla připravím k jídlu to, co mě zrovna napadne. Pokaždé mám radost, když vidím, jak mu to chutná," dodala herečka.

Markéta Hrubešová se kulinářskému umění věnuje skutečně naplno. Na zahrádce si dokonce pěstuje vlastní ingredience. Do pokrmů pak používá čerstvé bylinky a koření. "Začala jsem si všechno koření pěstovat sama. Mám vysázenou majoránku, šalvěj, mátu, rozmarýn, koriandr, dva druhy petrželky a ještě mnoho dalších druhů. Zahrádka je moje druhá vášeň a už jsem nasadila okurky i rajčata."

I když v těchto dnech sklátila herečku chřipka, tvrdí, že se naplno raduje ze života. Těší se na léto a se svým přítelem plánuje společnou dovolenou. "O letošních prázdninách zůstaneme zřejmě v Čechách. S Davidem zajedeme na několik dní na Šumavu. Prožil tam totiž svoje dětství a chce mi ukázat všechna svoje zamilovaná místečka. Z šumavských lesů pak asi pojedeme do Špindlerova Mlýna a odtud budeme vyrážet na výpravy na kolech. Tak to děláme každý rok a velmi často," usmála se Hrubešová.