Hrubešová by chtěla snubní prsten

"Záleží to na něm. Zatím mě o ruku nepožádal. V pohádkách si vždycky přijede princ pro svou vyvolenou a je veliká svatva. Tak to máme v mysli z dětství někde zasuté a s tím, že se veselka nekoná, se musíme nějak srovnat," svěřila se herečka.

I když by Markéta chtěla vědět, zda jí osud skutečně nějaké ženicha pošle, ke kartářce by se bála s takovou otázkou zajít.

"Mám strach, že bych se dozvěděla něco, na co bych pak pořád jen čekala, kdy to přijde. Mojí matce předpověděla kartářka, kdy zemře babička, a vyplnilo se to. Tři roky žila maminka v nervácích a pak se věštba naplnila. Takže já to nechám raději být. Až to přijde, tak to přijde." prohlásila Markéta.

Více než o svatbě ale sní Markéta Hrubešová o velké herecké příležitosti. Nejradši by byla, kdyby jí jarní vítr přivál nějakou pěknou dramatickou roli. "Měla by být plná zvratů, aby se člověk mohl pořádně vyřádit. Snad mi někdo takovou věc nabídne," prohlásila. V současné době Markéta Hrubešová hraje v divadle Skelet a na další nabídky zatím čeká.

Z bůčku by měla koliku

Málokdo by tušil, že půvabná herečka se záplavou kudrnatých vlasů je vyhlášenou kuchařkou. Je s podivem, že Markéta vůbec nesportuje a přitom je stále velice štíhlá. A to i když velmi často připravuje bohaté večeře pro přátele, dělá moučníky a peče dokonce vlastní chleba.

Žádné diety Markéta nedrží, snaží se ale být stále v pohybu a jíst především zdravé věci. "Kdybych snědla bůček, asi bych dostala koliku. Dávám přednost salátu, rybám a kuřecímu masu, občas si dopřeju i červené maso a něco sladkého. Jen v menších porcích," prozradila své tajemství.