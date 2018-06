Policie ale otazník rychle vyřešila. "Přibližně vprostřed hadova těla byla velká kulatá vyboulenina," říká policista Tom Martin přivolaný k případu. "Majitel musel připustit, že to je, nebo spíše byl, jeho devítiměsíční pitbul."

Trvalo několik hodin, než se had nechal nalákat zpátky do terária. Policie nyní zkoumá, jestli by hroznýš neměl být považován za divoké zvíře, jehož chov by porušoval místní nařízení. Pak už by majiteli nezbyl žádný domácí mazlíček...