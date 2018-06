Hrozí vám deprese?

Pokud jste ještě nikdy ve svém životě nepronesli větu »Mám depresi,« pravděpodobně žijete v jiném časoprostoru. Sami přitom jistě víte, že bráno přísně vědecky - nejde o žádnou opravdovou depresi, nýbrž zhusta o běžnou »blbou náladu«. Zda vám skutečně hrozí deprese coby choroba, můžete zjistit v tomto testu. Na následující tvrzení si odpovězte buď ano, nebo ne, podle toho, zda vaše duševní rozpoložení vystihují, či nikoliv.1. Nemám pocit radosti ze života.2. Připadám si smutnější než druzí lidé.3. Těžko popsat a sdělit to, co cítím.4. Jsem unavenější než dříve.5. Hůře se soustředím, těžko se mi učí, nedokáži číst náročnější text.6. Špatně usínám a když už usnu, probudím se brzy ráno.7. Mám dojem, jako bych si během nočního spánku neodpočinul.8. Nemám chuť na jídlo, hubnu. Eventuálně pravý opak. V poslední době jsem se začal přejídat.9. Ve veselé společnosti si připadám jako cizinec.10. Jsem jiný, než jsem býval dřív.11. Když na sebe pohlédnu do zrcadla, je mi ještě smutněji než dřív.12. Nejlepší by bylo někam zalézt a upadnout do několikaměsíčního spánku.Jak jste na tom?Co ano, to jeden bod, přirozeně k horšímu.Nikde ani známka deprese.1 až 2 body: Občas vám není nejlépe, ale na depresi to nevypadá.3 až 6 bodů: Je podzim. Znalci jej považují za ideální období pro vznik deprese (zima a jaro ale na tom nejsou o mnoho lépe). Jisté známky depresivního ladění se u vás objevují. Konzultace s odborným lékařem by byla namístě.7 až 10 bodů: Nic bychom nedali za to, že vlastníte »černého psa«, jak depresi nazýval Winston Churchill. Věděl, o čem mluví. Znal ji po čertech dobře.11 až 12 bodů: Pokud se nebudete léčit, propadnete rozšířenému bludu »Každý si se vším musí poradit sám«. Má na svědomí řadu zkažených i zbytečně ztracených životů.