Hron: Chci mít pohřeb na Letné

S každým dalším dílem nových Hvězd se moderátor vypraví do pro televizi netypického období.

"Začínáme barokem, ludvíkovskou dobou, rokem 1625 a krásným příběhem o třech mušketýrech, kteří byli čtyři, ale vlastně jich bylo pět," vtipkuje Hron, který předstupuje před diváky s pořadem plným písniček a hostů. "Tentokrát si ale víc hrajeme a využíváme možnosti krásné kostýmované show," upřesňuje moderátor.

Nově tvůrci v pořadu využívají živých zpravodajských vstupů. Moderátorskou spojkou se stal Aleš Cibulka. Ten se s Hronem coby francouzským reportérem spojuje ze zpravodajského velína. "To je novinka, která nás napadla společně s režisérem Františkem Polákem. S Alešem jsme se setkali v pořadu Legendy televizní zábavy, zjistili jsme, že jsme naladěni na stejnou vlnu humoru, a tak jsme v novém formátu využili jeho moderátorské zkušenosti."

Vladimír Hron, který za svůj pořad získal vloni v divácké anketě TýTý to nejvyšší ocenění, by si velmi přál, aby se jeho nový pořad objevoval na obrazovkách pravidelně. "Budu o to bojovat a divákům slibuji, že jsem D´artagnanem, Cyranem i Donem Quijotem, že se větrných mlýnů nebojím a položím život za to, aby byl pořad osmkrát do roka!"

Hrona v nejbližší době chystá také křtiny svého profilového CD, na němž nebude za imitátora, ale za sebe - zpěváka středního proudu. V plánu na letošní rok má navíc také natáčení filmové komedie (parodie na bondovky) s pracovním názvem Agent ze zoo, k níž píše scénář a zahraje si i hlavní roli.