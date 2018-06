Hrnce ani příbory nechci, říká Miss

Jak předpokládala, dostala Diana do svého pražského bytu od Ježíška vysavač. "Konečně si uklidím," směje se a vysvětluje, že si ho až do Vánoc musela půjčovat od sousedek. "Na nákup oblečení si čas udělám, ale abych vyrazila pro lux, na to mi nikdy nezbýval. Tak to vyřešila maminka. Doufám, že mi v březnu k narozeninám nedá nerez nádobí!" Představa sady ručníků, příborů, nádobí a vůbec dárků připomínajících výbavu pro nevěsty, nejkrásnější českou dívku zatím děsí.

Půvabnou blondýnu, na podzim chvíli brunetu, která se zas ke světlým vlasům vrací, čeká letos také rozhodování o kráskách v oblastních kolech a bude to letos náročné. "Díky odměně, která je vypsána pro patrona, který vítězku do soutěže přivede, se přihlásilo víc a o moc krásnějších holek," říká úřadující královna krásy.

Miss se nedostane nejspíš ani na hory, ani na dovolenou k moři. Jesli vyjde pár dní volna pojede si zasáňkovat domů, bude-li ho víc pojede zpátky do New Yorku za svým přítelem, hokejistou Petrem Nedvědem. Odpočine si prý snad až o prázdninách až skončí návrhářům sezóna. "Cestování mám dost, budu ráda, když budu sedět doma," tvrdí modelka zcela vážně.