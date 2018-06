Hříšná miss u zpovědi

"Rozhovor spolu spácháme," napsala jste mi nedávno zprávu: "Jsem sice blondýna, modelka, která tahá tatínky od rodiny, ale slovo držím." To berete své průšvihy s takovým nadhledem?

Průšvihářka jsem byla odjakživa a stupňuje se to, i když dál už to asi nejde - pokud se tedy nenechám předělat na chlapa. Kdekdo si možná myslí, že jen chci být víc vidět, ale já si žiju svůj obyčejný život a nemůžu za to, že lidi zajímám. Tady paní u vedlejšího stolu taky může prožívat dost podivné věci, ale bohužel se nejmenuje Kobzanová, ale Nováková, takže nezajímá nikoho.

Nevím, jestli sbalila známého a ženatého fotbalistu, nebo si nechala vyfotit klín na křídovou á čtyřku... Ale vy se asi se svou pověstí moc nenervujete.

Taky občas volám mamce a říkám jí, hele, mami, co se mnou bude? Ale fakt málokdy. Kdybych měla všechno moc prožívat, tak se zblázním, a když jsem se jednou na tuhle řeholi dala, tak už to nezměním. Celý národ mě zná - tak to prostě je.

O letošní miss Lucii Váchové se pomalu přestává mluvit. Není to tím, že je nekonfliktní? Vy jste si po zvolení udržela pozornost rozchodem s dlouholetým přítelem a následným vztahem s hokejistou Petrem Nedvědem, ty malé společenské skandály vám pomohly.

Jasně, skandály se můžou hodit, i když se může stát, že vám nějaký průšvih ublíží. To člověk nikdy neví. Ale tahle nová misska má těžkou pozici, protože lidi, kteří soutěž pořádají, se ji snaží mít hodně pod kontrolou. Chtějí, aby byla ta dokonalá, úžasná a bez úhony, myslela na charitu a rozdávala úsměvy. Já, nebo loňská miss Káča Průšová jsme se tím moc neřídily a oni teď nechtějí, aby se Lucie dala na stejnou cestu jako my.

Přesto - kdyby teď začala chodit s Jaromírem Jágrem, dostávala by jako modelka lepší nabídky?

Myslím si, že ona ne. Přestala už být po média zajímavá a fotografové na večírcích budou raději fotit třeba mě. Vysvětlují mi to takhle: když se v novinách objevíš ty, lidi si článek přečtou, ale když tam bude ona, nikoho to zajímat nebude. A tohle už se jí asi zlomit nepovede.

Budeš viset v kabinách!

Kdo je miss Diana?Jedenadvacetiletá Diana Kobzanová vyrůstala v Roudném u Turnova, ale narodila se v Německu. Má dokonce tři občanství - díky otci emigrantovi i americké. Královnou krásy se předloni stala nejen díky mírám 90-62-92, ale i díky své otevřené povaze, která někdy přerůstá v provokování. Ráda vaří, v posledním roce hlavně omáčky pro fotbalistu italské Regginy Martina Jiránka. Letos na sebe upozornila kolekcí nestydatých erotických snímků. Jak začal před půl rokem případ vašeho focení pro mírně pornografické Leo? Zajímá mě už ten první telefonát.

Neřešili jsme to po telefonu. Kontaktovala mě paní, která pracuje i pro jiné časopisy, že pro mě něco má a jestli bych se s ní sešla. Tak jsme si daly kafe, a ona pořád kroužila okolo...

Jak kroužila?

Říkala: Mohli bychom spolu udělat nějaký pěkný rozhovor, třeba o lyžování. Tak jsem odpověděla, že to není problém, ale pořád jsem nechápala, proč si kvůli tomu dáváme spicha. No a po půl hodině z ní vylezlo, že pro mě má nabídku a jedná se o miliony. Nejsem hloupá, takže mi v hlavě cvaklo, že to bude nahaté focení a jediný, kdo je schopný zaplatit miliony, je Leo. Takže jsem ji přerušila: Mladá paní, mockrát vám děkuju a nashledanou. Nechci. Ani kdybych byla na dlažbě.

Takže jste se rozešly s tím, že budou jen rozhovory o lyžování?

No jo. Vyšla jsem před kavárnu a volám mámě, že mám vtip týdne. Pak jsem jí řekla tu částku a ona se začala smát: Ty si děláš srandu, kdo by na tebe byl zvědavej? A dál jsme to neřešily. Jenže pak jsem sedla do auta a začalo mi vrtat hlavou, co bych s tolika penězma mohla dělat. Že bych vlastně měla na pět let vyděláno. Navíc mi jedna kamarádka řekla, abych nebyla blbá: Kdo ti dneska takový peníze dá? Ještě jsem se bránila, protože Češi jsou národ, který mě odsoudí, i když by skoro skoro každý udělal to samé, co já...

Mimochodem, taky jste měla podepsanou smlouvu, která vám akty zakazovala.

Ta už byla vypovězená, s agenturou jsem neměla nic společného. V tom problém nebyl. Nakonec jsme si s mámou řekly, že kašleme na nějaké pomluvy, a kývla jsem.

Prý jste dostala pět milionů. Sedí?

K tomu se nebudu vyjadřovat, protože lidi jsou závistiví. Ale z té částky mám velikou radost. Tolik už tady nikdo nikdy nedostane, tím jsem si jistá.

Kdyby se rozhodla svléknout Lucie Bílá...

Jsem v klidu, ta to neudělá.

Jak jste fotky řešila se svým přítelem, Martinem Jiránkem?

Ten si nejdřív myslel, že si dělám srandu, a potom říkal: Představ si, že budeš viset ve fotbalovejch kabinách. Nedej bože pojedu na zápas reprezentace a ty budeš vyvěšená v šatně!

Co kdyby vám to v té chvíli zakázal?

Nejsem si jistá, jestli bych náš vztah neobětovala. Protože partnerství může skončit ze dne na den, ale peníze vám zůstanou.

To zní drsně.

Takový je život. Dneska jsme už s Martinem rok, ale tenkrát mezi náma všechno začínalo a to vám nikdo nezaručí, že s tím chlapem budete nadosmrti. Ať je láska sebevětší, já jsem prostě realista. Klidně bych teď ze sebe mohla dělat Matku Terezu, ale proč? Nepotřebuju se lidem líbit, aby říkali, Kobzanová, to je charakter... Nikdo z nich mi v životě nepomohl ani nepomůže.

Nicméně nakonec Martin kývl.

Po několikadenních úvahách řekl: Já se na tyhle peníze honím rok na hřišti a ty to můžeš mít za den za dva. Vem to...

Myslíte si, že vám ty fotky zbrzdily kariéru modelky?

Ne. V Čechách stejně není takový trh, aby ze mě byla milionářka. Mohla bych modelovat od rána do večera, ale honoráře nejsou takové, abych si někdy vydělala jako tím focením. Takže jednoduchá rovnice - vyplatí se nechat se vyfotit nahá a udělat si třeba na rok prázdniny.

Přikázání: Neotěhotníš

Docela přesvědčivě říkáte, že jste žádnou smlouvu neporušila. Tak proč se vaši právníci pořád přou s právníky Miloslava Zapletala, prezidenta soutěže Miss?

Protože pan Zapletal tvrdí, že výpověď mé smlouvy neplatí. Ale to je nesmyl. Několik schopných právníků mi řeklo, že nikomu rozhodně nemám třistatisícovou pokutu platit.

Letos poprvé se ozývá, že jsou smlouvy mezi finalistkami Miss a Zapletalovou agenturou velmi nevyvážené. Proč je tedy podepisujete?

To jdete do soutěže a najednou před sebe dostanete nějakou smlouvu. A buď podepíšete, nebo tu je dvacet náhradnic.

Vy jste ten text před podpisem četla?

Přiznám se, že jsem byla hloupá a prolítla jen asi dvě stránky. Ale i kdybych prostudovala všechno a měla výhrady - což bych měla stoprocentně - tak bych to stejně podepsala. Už jsem z toho kolotoče nechtěla vypadnout.

Prý pak například nesmíte tři roky otěhotnět.

Tohle tam opravdu je. Každá ženská dnes bere prášky, ale otěhotnět je strašně jednoduché - sním tři antibiotika a ani nevím, jak jsem k tomu přišla. A když nepůjdeme na potrat, tak po nás pan Zapletal může chtít vysokou pokutu. Takže asi abychom si tři roky nehledaly partnery...

Jak vlastně vypadá váš život v Reggině, kde hraje Martin fotbal? V jihoitalském městečku se asi moc vzrušujících věcí neděje.

Město je velké asi jako Liberec a samozřejmě je v něm nuda. Nemám tam žádné kamarádky a ani je moc nevyhledávám.

Asi se stejně nedomluvíte italsky...

To by nebyl problém, anglicky někdo určitě mluví, ale lidi tam řeší úplně jiné problémy než já - žádná italská kamarádka by nebyla jako třeba Káča Průšová. Takže můj život je často stereotypní.

Jak se s tím vyrovnáváte?

Po tom všem humbuku a skandálech mi to nějakou dobu vyhovovalo, ale stejně se vždycky modlím, abych ráno spala co nejdýl, pokud možno dokud se Martin nevrátí z tréninku. To se mi ale většinou nedaří, takže třeba dvakrát za den vytírám podlahu, pak vyvařuju, peru, žehlím... Máme strašně uklizený byt.

Fotbal jste si zamilovala?

Není to tak dlouho, co jsem zjistila, že je na hřišti jedenáct hráčů. A poznám gól, to je důležitý. Taky vím, jaké má Martin číslo na zádech, a druhý hráč, kterého poznám, je Zidane, protože má takovou kulatou plešku.

Co Beckham?

Ten je mi jedno, takovej modýlek... Ale na zápasy chodím a koukám, co má kdo na sobě nebo jak je učesaný. Martin pak říká: Vidělas, jak jsem dal málem hlavičkou góla? - Jo, v druhý půlce, říkám mu, a on: Ne, v první...

Jednu dramatickou zápletku v Itálii prožíváte - vašemu příteli se tam občas přijede připomenout jeho stále ještě manželka s miminkem.

Jezdí tam, ale já to neřeším, směju se. Pokud je někdo tak málo bystrý a nedojde mu, že může dělat cokoli a některé věci nezmění, tak ať si to dělá. V Reggině mě skoro rok hráči znají a vědí, že se Martin rozvádí, takže když ona přijde na trénink, všichni se diví: Co tady, Martine, chce? Vždyť už spolu dávno nechodíte...

Jak se v jižní Itálii daří modelkám?

Moc příležitostí tam není, takže od září zkusím pracovat v Miláně. Uvidíme, jestli to půjde, ale na zadku už v Reggině sedět nehodlám.

Co chcete dělat, až jednou nebudete mladá a hezká?

Budu stará a ošklivá a začnu se starat o maminku.

Ale vážně... Co váš sen o studiu filmové produkce?

Nedostala jsem se na FAMU, ale dobrý produkční snad můžu být i bez školy, když potkám správné lidi. A až mi modeling přestane jít, klidně začnu jako nejposlednější asistentka, která bude zpočátku vynášet koš.

Modeling vám ale zatím jde - o jaký si říkáte denní honorář?

Když přijde kamarád návrhář, který nemá peníze, jsem schopná jít i zadarmo, ale za normálních okolností chci tak osm tisíc za večer. Proč bych byla skromnější? Dokud jsou mi schopní platit, musím toho využít.