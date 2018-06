Hřejivé srdce buší v těle každého milovníka brandy

Znalci brandy rádi citují toto rčení: „Víno je nápoj pro chlapce, portské pro muže, ale kdo chce být hrdinou, musí pít brandy.“ Ale i brandy je potřeba umět pít, aby vám náhodou nestékalo jako mléko po bradě.Jaký je rozdíl mezi brandy, cognakem a armagnakem? Všechny tři nápoje patří do skupiny vinných destilátů. Neexistuje však pregnantnější definice rozdílů nežli tato: Každý koňak (v originále cognac) je brandy, ale ne každé brandy je koňak. Označení koňak je možné používat pouze pro destiláty pocházející z francouzského města Cognac a jeho okolí. Armagnakem se zase míní brandy z okolí města Armagnac. Všechny ostatní vinné destiláty, které stejně jako koňak a armagnac zrají v sudech z dubového dřeva, se smějí nazývat pouze brandy.Brandy by mělo být podáváno ve sklence, která se vejde do dlaně. Vyhněte se příliš hlubokým nebo příliš mělkým sklenkám. Směrem k okraji by se měla zužovat, aby zachytila vůni a nasměrovala ji přímo k nosu. Nezapomeňte, že sklo by mělo být tenké, neboť jenom tak může jemné aroma pomalu vycházet z číše ohřívané teplotou vašich dlaní.Naplňte sklenku z jedné čtvrtiny nebo z jedné třetiny. Podržte ji v dlani jedné ruky a pomalu s ní otáčejte, abyste uvolnili jemné aroma. Skleničku přidržte poněkud dále a přibližujte ji k nosu. Když je brandy zahřáté na správnou teplotu, bude vydávat příjemnou, čerstvou a vyrovnanou ovocnou vůni.Upíjejte přes patro po velmi malých dávkách, prodloužíte si tak příjemný požitek. Budete-li brandy polykat se sevřenými rty, nápoj se vám v ústech rozvine. Znalec brandy Conal R. Gregory ve své knize Koňak doporučuje tzv. pískat: „Sevřete rty, vdechněte vzduch koutkem a ochutnejte brandy vzadu v ústech, kde se nacházejí citlivé chuťové buňky. Chuť by se měla rozprostřít po zadní části patra.“Na rozdíl od vína se kvalita brandy v lahvi nezlepšuje. Druhý rozdíl je, že lahve by měly být postaveny kolmo, aby se brandy působením korku nezkazilo. Ideální je tma a pokojová teplota.Termíny na lahvích brandy, cognaku a armagnaku se sice odlišují, ale ve většině případů se setkáte s těmito nápisy: VS nebo tři hvězdičky označují velmi mladý nápoj. VSOP (velmi skvělá stará pálenka), VO nebo Réserve znamená stáří nejméně 5 let. Napoleón, XO, Extra a Hors d'Age musí být minimálně 6 let starý.Většinou se brandy doporučuje jako digestivum na závěr dobrého jídla. Můžete je však vychutnávat i samotné v klidu svého příbytku nebo ve větší společnosti. Nezapomeňte však, že soustředěné kroužení sklenkou v baru či hlučné restauraci může být snadno považováno za projev snobismu. Mnozí znalci tvrdí, že nejlepším společníkem při vychutnávání je nikoliv člověk, ale doutník. Brandy můžete popíjet i v míchaných nápojích. Nebojte se zkusit např. tuto kombinaci: jedna třetina brandy a dvě třetiny čerstvého pomerančového džusu, nalité na tři velké kostky ledu a ozdobené plátkem pomeranče. Excelentní je též Horse's Neck: brandy smíchané se zázvorovou limonádou, skrojkem citronové kůry a trochou Angostury Bitters.Na trhu se můžeme setkat se stovkami firem, které produkují brandy. Většina z nich samozřejmě pochází z Francie, přičemž většinou narazíme na značky mamutích podniků (Martell, Hennessy, Hine, Otard, Rémy Martin, Bisquit). Ve vybraných českých vinotékách se lze seznámit i s výrobky menších rodinných firem, jako je Prunier, Duboigalant nebo Leyrat. Cena kvalitních koňaků se pohybuje od 500 korun za VS až do několik tisíc korun za XO. Brandy, zvláště španělské (Torres) při srovnatelné kvalitě je mnohem levnější. Velký znalec vína a brandy Tom Stevenson, autor v českých zemích tolik populární Encyklopedie vína, jako dobrý cenový tip doporučuje vyzrálé Karpatské brandy ze slovenského Pezinoku.