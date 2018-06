Hrdý tatínek David Beckham poprvé ukázal dceru Harper Seven

Manželé Beckhamovi milují sociální sítě. Sedm dní po narození dcery Harper Seven se pochlubili se svým přírůstkem do rodiny. Victoria vyfotila svého manžela, jak něžně drží holčičku v náručí. Snímek zveřejnila na Twitteru a David pak na své facebookové stránce.

Obrázek nazvala Tatínkova malá holčička. Fotbalista se s Harper na fotce jemně dotýkají nosy. Beckham také konečně vysvětlil, proč vybrali pro dceru, podle některých, tak neobvyklé jméno.

David Beckham tajně vyfotil těhotnou manželku Victorii Victoria Beckhamová a její dcera Harper Seven

"Harper je jméno, které se nám líbilo už dlouho a to z několika důvodů. Je to staré anglické jméno a autorem nejoblíbenější knížky Victorie To Kill a Mockingbird je Harper Lee," prozradil fotbalista.

"Když máte další holku v rodině, je to opravdu neuvěřitelné. Máme tři krásné zdravé kluky a nyní krásnou holčičku," řekl Beckham, který se v sobotu ukázal na hřišti v kopačkách, na nichž bylo vyšité jméno Harper.

Beckhamovi s dětmi

"Harper je nejkrásnější holčička jakou jsem kdy viděla, znovu jsem se zamilovala," napsala zase Victoria na Twitteru. Beckhamová chce, aby pro její dceru bylo všechno přirozené a perfektní. Proto se prý rozhodla, že Harper Seven bude kojit, zatímco kluky krmila z lahve.