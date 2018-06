Plíšková o svátcích s Hrdličkou nebude. Doufám ale, že něco dostanu, říká

Jak u vás budou probíhat letošní Vánoce?

Karolína: Na Vánoce odjíždím, takže nebudu moct trávit Štědrý den doma. Přesně 24. prosince budu v Thajsku, takže bude asi těžké sehnat bramborový salát a kapra. Ale budu tam s tátou, takže si na nějakou dobrou večeři určitě zajdeme. Čekají mě nějaké povinnosti, poté i turnaje v Austrálii. Ale vynahradím si to a udělám si Ježíška dřív.

Vaše snoubenka prozradila, jak to bude vypadat na Štědrý den. Jak to vnímáte vy?

Michal: Takže to je takový test, jestli jsme se na tom shodli? Štědrý den, jak jste se už asi dozvěděli od snoubenky, bude probíhat v trošku netradičním čase, protože Kája odjíždí 21. prosince do Thajska na exhibici. To znamená, že Štědrý den proběhne v jiný den, než je ten standardní. Bude o pár dní dřív a v kruhu rodinném.

Očekáváte nějaký dárek, po kterém toužíte?

Karolína: Se mnou je to s dárky těžké, protože když po něčem toužím, tak si to koupím v průběhu roku. Je tedy asi těžké pro mě vymyslet nějaké překvapení nebo zajímavý dárek. Ale doufám, že něco dostanu.

Michal: Myslím, že jsem docela nenáročný, a když něco opravdu chci nebo vyloženě potřebuji, tak si to pořídím během roku.

Máte už dárky nakoupené všechny?

Karolína: Tím, že odlétám takhle dřív, začala jsem dárky nakupovat a shánět v předstihu. Takže už mám všechno.

Michal: Přiznám se, že tam mám ještě nějaké restíky. Něco jsem ale už pokoupil. S našima jsme si řekli, že si žádné dárky letos dávat nebudeme. Malé dceři nosí dárky Ježíšek, takže tam je to vyřešené. Pro Káju už něco mám, ale ještě něco se chystám dokoupit.

Michal Hrdlička a Karolína Plíšková

Dostala jste někdy dárek, který jste nechtěla a šla ho třeba i vyměnit?

Karolína: Ne, to bych nikdy neudělala. I když se mi ten dárek třeba úplně nelíbí, tak si ho vždycky nechám.

Potrpíte si o Vánocích na tradice?

Karolína: Na tradice úplně ne. Samozřejmě na Štědrý den má být bramborový salát. Mám řízek místo kapra, i když ryby jím, ale odmalička jsme to jedli takhle.

Je vám líto, že na Vánoce letos úplně nedodržíte tradice?

Michal: Trošku mi to líto je, přiznám se, že mám rád atmosféru kolem Vánoc celkově, ať už je to výzdoba, nebo cukroví a všelijaké rituály s tím úzce spojené. Rodina by samozřejmě měla být pohromadě, takže bych chtěl být s těmi nejbližšími, což Kája pochopitelně je. Ale jak říkám, uděláme si to o pár dní dřív a nasimulujeme atmosféru, jako by to bylo 24. prosince.

Karolína Plíšková a Michal Hrdlička

A jaká bude oslava Silvestra?

Karolína: Silvestr nemůžu slavit ani jeden rok, protože jsem v Austrálii a další den mě vždycky čeká zápas nebo minimálně trénink. Ani to pro mě není takový mega svátek. Takže je to spíš o tom, že se prospím a odpočinu si, připravím se na tenis. S Michalem asi nebudeme spolu, to jsme nebyli ani loni. Pak za mnou snad dorazí do Melbourne.

Michal: Silvestra já už dlouho vůbec neslavím. Nějak to nemám rád. Když si chci dát drink, tak na to prostě musím mít chuť. Může to být kterýkoliv jiný den v roce, ale taková ta nucená zábava, že je Silvestr, všichni se chodí bavit a vítat příchod Nového roku, to mě úplně nebere. Poslední roky držím takovou tradici, že v drtivé většině nikam nejdu. Jsem doma a pustím si Silvestra z roku 1984. Mám rád Menšíka a jeho humor.

Dáváte si aspoň do nového roku nějaká předsevzetí?

Michal: To je trošku podobné. Nedávám, protože když se pro něco rozhodnu a dám si nějaký cíl, tak je to okamžitě. Žádné od pondělí, od zítra, od neděle. Prostě teď hned a jedu.

Může si vůbec člověk s vašimi úspěchy dávat nějaká předsevzetí?

Karolína: Já si je nedávám, protože mi přijde, že roky plynou tak rychle. Průběžně si samozřejmě dávám různé cíle a předsevzetí, v čem se chci zlepšit. Takže si je nebudu dávat přesně na Nový rok.