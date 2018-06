Hrdinu Willyho zachrání láska kosatčí samičky

Doba života v zajetí se Keikovi zřejmě chýlí ke konci. Vzhledem k rekonstrukčním pracím u islandského pobřeží, kde kosatka přechodně žije v 75 metrů dlouhém a devět širokém mořském "výběhu", chtějí chovatelé mořského savce aspoň na čas vypustit.Uvidí se, zda se pak vrátí nebo ne. "Bude blízko dalším velrybám. Pokud se k nim připojí, bude dobře. Jestliže se tak nestane, může se vrátit," říká Brain Huff ze společnosti Ocean Futures, která organizuje návrat velkých mořských savců ze zajetí do volné přírody neboli v tomto případě do volného moře.Po 19 letech zajetí byl Keiko předloni opět převezen do severního Atlantiku, kde byl chycen jako mládě. Většinu života strávil v malém bazénku mexického zábavního parku, až pro něj děti z americké Floridy po filmovém úspěchu v roce 1993 zorganizovaly sbírku na jeho převezení do většího akvária v americkém státě Oregon. Nakonec byl Keiko dopraven k islandským břehům, kde postupně zase přivyká životu na svobodě.Mluvčí nadace, která transport do islandské domoviny organizovala, ale loni vyjádřil po roční aklimatizaci Keika v moři značnou skepsi, zda se pokus o navrácení kosatky do volné přírody podaří. "Readaptace Keika na život v mořské divočině, kdeby si musel sám lovit potravu, skončila neúspěchem," prohlásil Hallur Hallsson.Kosatka musí denně nalovit 100 kilogramů drobných ryb, aby se uživila. Nadace proto vytvořila poloumělou "vodní klec" přehrazením jedné z úzkých zátok na Islandu sítí tak, aby Keiko nemohl odplout, ale dovnitř aby se dostatečně velkými oky sítě dostávalo dost ryb, které by se měl představitel Willyho naučit lovit."Keiko se však za celý rok nepokusil ulovit ani jedinou živou rybu, natož vstoupit do kontaktu s jinými kosatkami, které se občas z moře přiblížily k jeho 'kleci'," uvedl mluvčí. Odborníci vysvětlují pasivitu Keika tím, že kosatky na svobodě dokáží žít pouze ve skupině.