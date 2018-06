Hrdinové filmu Mamma Mia! se do sebe zamilovali

Jenže cesta k jejich lásce byla skutečně trnitá. Cooper alias filmový lamač dívčích srdcí Sky žil v době natáčení s Joannou Carolanovou, kterou si měl dokonce vzít.

Chvíli se navíc zdálo, že se k sobě i vrátí, jenže Joanna nedokázala odpustit. "Odmítla jsem ho. Nemělo to cenu. Sice mě potřebuje, ale přiznal, že miluje i Amandu," uvedla Carolanová, jinak také osobní asistentka spisovatele Harolda Pintera.

Láska mladých herců začala během natáčení filmu Mamma Mia!

Seyfriedová a Cooper se ke vztahu zatím nevyjádřili. Zřejmě i proto, že zatím skutečně nestojí na pevných základech. Potvrdili to i hercovi přátelé. "Joanna to s ním skončila, protože ji naštvalo, že jí zahýbal a dělal z ní blbce. On si myslí, že by ho ještě stále byla schopna vzít zpět, kdyby to skončil s Amandou, jenže to už asi bohužel není pravda. Dominic říkal, že Joannu stále miluje a že jsou jedno tělo, jedna duše a měli by spolu strávit celý život, ale už je to pryč. Zahrává si s ohněm," uvedli Cooperovi přátelé, se kterými se před dvěma týdny ukázal v londýnském klubu Mahiki.

Třiadvacetiletá Seyfriedová, která pochází z USA, hrála i ve snímcích Alpha Dog či Protivný sprostý holky. Třicetiletý Brit Cooper se pak objevil v ne příliš známých filmech God on Trial a An Education.