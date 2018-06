hrátky (maxi)

V poslední době hraju nejčastěji Age of empires 2. Oproti jedničce je to o hodně hezčí podívaná. Je to asi 5 x víc přiblížený. Budovy jsou prokreslenější atd... Nejvíc se mi líbí souostroví, ale dá se najít i spousta jiných prostředí. Taky můžu nastavit sílu soupeře,to je fakt dobrý.